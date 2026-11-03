89 yaşındaki Musa Karahan yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Espiye Uluburun Tüneli'nin Giresun istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Musa Karahan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Karahan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karahan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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