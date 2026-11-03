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Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:05

89 yaşındaki Musa Karahan yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki Musa Karahan'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
89 yaşındaki Musa Karahan yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti
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Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Espiye Uluburun Tüneli'nin Giresun istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Musa Karahan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Karahan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karahan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#GİRESUN
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89 yaşındaki Musa Karahan yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti
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