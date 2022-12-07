9 ayda 1.8 milyar liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca ocakeylül döneminde Kocaeli'deki 1 milyar 790 milyon 416 bin lira tutarındaki yatırımlara "tamamlama vizesi" verildi. Bakanlık verilerine göre, yılın 9 ayında kentte 73 proje "tamamlama vizesi" (Yatırım teşvik belgesi alınarak yapılmış yatırımın tamamlandığına dair verilen onay) almaya hak kazandı. Sabit yatırım tutarı 1 milyar 790 milyon 416 bin lirayı bulan projelerle 3 bin 499 kişi istihdam edildi. Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 23'ünü "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu. Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken, eğitim, sağlık ve lojistik sektörlerinde de çeşitli yatırımlar hayata geçirildi. Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalandı. Projeler hakkındaki diğer bilgiler de şöyle:Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı 330 milyon lirayla bir liman işletmesi tarafından gerçekleştirilen tevsi (genişletme) projesi aldı.Doğal gaz dağıtım firmasınca gaz üretim ve dağıtımına yönelik 140 milyon lira tutarlı proje ikinci sırada yer aldı.Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı "tamamlama vizesi"yle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Elektronik valf ve elektron tüplerin imalatına yönelik 107 milyon liralık proje aynı zamanda en fazla istihdam sağlayan yatırım oldu.