9 bin dekar alan zarar gördü

Amasya Gümüşhacıköy'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu zararı belirlemek için hasar tespit çalışmaları başladı. Ceviz büyüklüğündeki dolular, evlere, araçlara ve tarım alanlarına zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker ve Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, dolu yağışından etkilenen İmirler, Konuktepe, Beden Sallar, Sekü köyleri ve Artıkabat Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarına katıldı. İlk belirlemelere göre dolu yağışından 8 bin 878 dekar alanın etkilendiği tespit edildi. Buğday, arpa, soğan, şeker pancarı, haşhaş, tiritikale, ceviz, yulaf, tütün, mısır, badem ve asma bağı gibi birçok tarım ürünü zarar gördü.