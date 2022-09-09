9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bu günün anlam ve önemi merak ediliyor. İzmir'in Kurtuluşu Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.