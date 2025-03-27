Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den tüm yurt için hava durumu uyarısı!

Bayram tatiline baktığımız zaman cumartesi günü arife, pazar günü bayramın 1. gününe baktığımız zaman bütün batı bölgeleri yağmurlu. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış var. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Bu tatil için güneye sıcak yerlere gideyim diyenler için pek güzel bir hava değil. Şemsiyelerini yanlarına alsın. Tatil yerlerinde yağış durmayacak. Bayramın 3 günü de yağış var. İstanbul'da yağış pazartesi günü kesiliyor ama diğer günlerde yağış devam edecek. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bayramın 2. gününden itibaren yağmur var. Yağışlı bir haftaya gireceğiz. Antalya'da sıcaklık 16'ya kadar düşecek. Sıcaklıklar ortalamanın ardında. Güneydoğu Anadolu'da da bayramda da yağış devam edecek.