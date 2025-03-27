Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den tüm yurt için hava durumu uyarısı!

9 gün sürecek olan bayram tatili öncesinde Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye başladı. 81 ildeki hava durumu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Peki, bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il hava durumu tahmin raporu...
BAYRAMDA HAVA YAĞIŞLI OLACAK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, detayları canlı yayında aktardı. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yağışlı olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, "Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Bugün ve yarın toz var Türkiye'de. Toz, cuma günü yağmurla birlikte çamur olarak inecek" diye konuştu.
CUMADAN İTİRİBAREN HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri aktardı: "Cumadan itibaren sıcaklıklar biraz düşüyor. Bu hafta en sıcak gün yarın olacak İstanbul'da büyük bir ihtimalle. İstanbul'da 24-25 dereceye kadar çıkabilecek ama cuma gününden itibaren yağmurla beraber sıcaklıklar aldığı sıcaklıkları geri verecek. Cuma günü İstanbul'da akşam saatlerinde, Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren yağmur var. Bu yağmur gök gürültülü, sağanak şeklinde olacak. Sıcaklıklar İstanbul'da 17-18 dereceye kadar düşecek.
Bayram tatiline baktığımız zaman cumartesi günü arife, pazar günü bayramın 1. gününe baktığımız zaman bütün batı bölgeleri yağmurlu. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış var. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Bu tatil için güneye sıcak yerlere gideyim diyenler için pek güzel bir hava değil. Şemsiyelerini yanlarına alsın. Tatil yerlerinde yağış durmayacak. Bayramın 3 günü de yağış var. İstanbul'da yağış pazartesi günü kesiliyor ama diğer günlerde yağış devam edecek. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bayramın 2. gününden itibaren yağmur var. Yağışlı bir haftaya gireceğiz. Antalya'da sıcaklık 16'ya kadar düşecek. Sıcaklıklar ortalamanın ardında. Güneydoğu Anadolu'da da bayramda da yağış devam edecek.
İşte arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda yurdu bekleyen hava durumu detayları:
29 Mart Cumartesi: Yağışlı hava doğuya kayarak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını etkisi altına alacak.
30 Mart Pazar (Bayramın 1'inci günü): Yağışlar ülke genelinde yayılıyor.
31 Mart ve 1-2 Nisan'da Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da 28 Mart itibarıyla yağışlı hava etkili olmaya başlayacak ve hafta boyunca devam edecek. Sıcaklıklar düşecek ancak ciddi bir soğuma beklenmiyor.