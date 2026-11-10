9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık heyecanı sona erdi. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinin ardından Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları açıklandı. Takım seçimleriyle birlikte haftanın kadroları da şekillendi. İşte 9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununun kazananı ve yeni takım kadroları...