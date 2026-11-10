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Giriş Tarihi: 10.11.2026 00:19 Son Güncelleme: 10.11.2026 00:27

9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan yarışmacı Mavi Takım'ın kaptanlığını üstlenirken, Kırmızı Takım'ın kaptanı da seçildi. Yarışmacıların takımlara dağılımıyla birlikte haftanın rekabeti de başladı. Peki, 9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takım'da kimler yer aldı?

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9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takım’da kimler yer aldı?
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MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık heyecanı sona erdi. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinin ardından Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları açıklandı. Takım seçimleriyle birlikte haftanın kadroları da şekillendi. İşte 9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununun kazananı ve yeni takım kadroları...

9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takım’da kimler yer aldı?

9 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanları belli oldu.
Kaptanlık oyununda başarılı performans sergileyen Tolğa, Mavi Takım kaptanlığını kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı Tolgahan oldu.

9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takım’da kimler yer aldı?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tolğa

Ayşe

Enes

Şadi

Burçin

Eyüpcan

Armağan

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9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, Mavi ve Kırmızı Takım’da kimler yer aldı?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Tolgahan

Muhammed

Bahar

Nilay

Nurten

Şükran

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9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları
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