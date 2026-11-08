9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin kararlar il ve ilçe bazında değerlendiriliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşım koşulları, buzlanma ve olumsuz hava şartları dikkate alınarak valilikler tarafından eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırılabiliyor.

Türkiye genelinde tüm okulları kapsayan ortak bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları ilin valiliği tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.