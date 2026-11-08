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Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:46

9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

Yurdun bazı kesimlerinde görülen kar yağışı, 9 Kasım Pazartesi günü için okul tatili araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle yüksek kesimlerde ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler, yeni haftada okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Valiliklerden yapılacak açıklamalar yakından izleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

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9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde
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9 Kasım Pazartesi günü için okul tatili haberleri öğrencilerin yakın takibinde. Kar yağışının etkili olduğu illerde ulaşım ve hava koşulları değerlendirilirken valiliklerin vereceği kararlar önem kazandı. Öğrenciler, pazartesi günü okula gidilip gidilmeyeceğini öğrenmek istiyor.

9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin kararlar il ve ilçe bazında değerlendiriliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşım koşulları, buzlanma ve olumsuz hava şartları dikkate alınarak valilikler tarafından eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırılabiliyor.

Türkiye genelinde tüm okulları kapsayan ortak bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları ilin valiliği tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

KAR TATİLİ KARARLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

9 Kasım Pazartesi günü için alınacak kararları öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, valiliklerin resmî internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını kontrol edebilir. İlçe bazında alınan kararlar için kaymakamlıkların duyurularının da takip edilmesi gerekiyor.

Sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında yayılan doğrulanmamış tatil haberlerine karşı dikkatli olunmalı, yalnızca resmî makamların açıklamaları esas alınmalı.

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9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

9 KASIM PAZARTESİ HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre 9 Kasım Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı etkileme ihtimali nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler bölgesel gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

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9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde
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