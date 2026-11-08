9 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası gözler valiliklerde

9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin kararlar il ve ilçe bazında değerlendiriliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşım koşulları, buzlanma ve olumsuz hava şartları dikkate alınarak valilikler tarafından eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırılabiliyor.
Türkiye genelinde tüm okulları kapsayan ortak bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları ilin valiliği tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
9 Kasım Pazartesi günü için alınacak kararları öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, valiliklerin resmî internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını kontrol edebilir. İlçe bazında alınan kararlar için kaymakamlıkların duyurularının da takip edilmesi gerekiyor.
Sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında yayılan doğrulanmamış tatil haberlerine karşı dikkatli olunmalı, yalnızca resmî makamların açıklamaları esas alınmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre 9 Kasım Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış tahmin ediliyor.