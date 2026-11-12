9 yaşında ömür boyu uçuş yasağı yemişti, 34 yıl sonra havalimanına bakın nasıl döndü!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki tesisatçı Christopher Donisi, çocukluğunda yaptığı bir yaramazlığın üzerinden tam 34 yıl geçtikten sonra hayatının en büyük sürprizine imza attı.
9 yaşındayken uçuş yasağıyla cezalandırılan Donisi, bugün yılda 43 milyon yolcuyu ağırlayan Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın yeni resmi anons sesi olarak tarihe geçti.
Uçaktaki O Şaka Başına İş Açmıştı
Her şey 1990'lı yılların başında, henüz 9 yaşındayken tek başına yaptığı bir uçak yolculuğuyla başladı. Uçuş sırasında koltuğunun üzerindeki kabin memuru çağırma düğmesini keşfeden Donisi, bunu eğlenceli bir oyuna dönüştürdü. Düğmeye basıyor, kabin memuru geldiğinde ise ışığı kapatıp hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu.
Bir gazeteye verdiği röportajda bu hareketi tam 15 kez tekrarladığını itiraf eden Donisi'nin şakası, uçak Florida'ya indiğinde pahalıya patladı.
Kabinden çıkan kaptan pilot, küçük çocuğun yakasındaki hatıra pilot brövesini geri aldı ve ona bir daha asla Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. Havalimanında onu bekleyen teyzesi ise kulağından tuttuğu gibi arabaya götürdü.
6 Bin Kişiyi Geride Bırakan "Anne Zoru" Başvurusu
Bu olayın üzerinden 34 yıl geçti… Arlington doğumlu Donisi, ısıtma ve havalandırma (HVAC) tesisatçısı olarak sıradan bir hayat sürüyordu. Ancak çevresindeki herkesin hayran kaldığı derin bariton ses tonu ve karakteristik Boston aksanı, hayatını değiştirecek kapıyı araladı.
Massachusetts Liman İdaresi (Massport), Boston Logan Havalimanı'na yerel bir kimlik kazandırmak amacıyla "Logan'ın Sesi" (Voice of Logan) yarışmasını başlattı. Başta yarışmaya katılmaya hiç niyeti olmayan Donisi, 70 yaşındaki annesi Helen'in baskılarına dayanamadı.
Son başvuru tarihine birkaç gün kala annesinin zoruyla evinin alt katına inip birkaç deneme kaydı alan tesisatçı, videoyu gönderdi ve hayatının şokunu yaşadı.
Yılda 43 Milyon Yolcuyu Karşılayacak
Yaklaşık 6 bin adayın başvurduğu ve 35 bin kişinin halk oylamasına katıldığı iki aylık dev maratonun kazananı Christopher Donisi oldu.
Seslendirme işi için ücret alacak olmasına rağmen mütevazı tavrını koruyan Donisi, tesisatçılık mesleğine devam edeceğini açıkladı.
Men Edildiği Havalimanında Sesi Yankılanacak
Kasım ayının ortasından itibaren havalimanı terminallerinde yankılanacak olan Donisi'nin sesi, her yıl yaklaşık 43 milyon yolcuya "Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na hoş geldiniz" diyerek şehrin enerjisini yansıtacak.
Çocukken kapısından yasaklı olarak ayrıldığı havacılık dünyasına 34 yıl sonra başrolde dönen Christopher Donisi, "Annemi dinlediğim için çok mutluyum, bu tam bir 'ben sana demiştim' hikayesi" sözleriyle yaşadığı gururu özetledi.