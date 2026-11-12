9 yaşında ömür boyu uçuş yasağı yemişti, 34 yıl sonra havalimanına bakın nasıl döndü!

Bir gazeteye verdiği röportajda bu hareketi tam 15 kez tekrarladığını itiraf eden Donisi'nin şakası, uçak Florida'ya indiğinde pahalıya patladı.

Kabinden çıkan kaptan pilot, küçük çocuğun yakasındaki hatıra pilot brövesini geri aldı ve ona bir daha asla Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. Havalimanında onu bekleyen teyzesi ise kulağından tuttuğu gibi arabaya götürdü.