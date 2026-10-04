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Giriş Tarihi: 4.10.2026 09:45

9 yıl önce kuş besleme meselesindeki cinayette adı geçen adam yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2017 yılında meydana gelen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 UYAP aranması olduğu belirlenen Şenol Çan, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 18 Nisan 2023’ten bu yana aranan hükümlünün, Gaziosmanpaşa’daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
9 yıl önce kuş besleme meselesindeki cinayette adı geçen adam yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 2017 yılında İstanbul'da meydana gelen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından 47 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Şenol Çan'ın Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adres tespit edildi.

ADRESİNE ARAMA KARARIYLA OPERASYON

Şenol Çan'ın yakalanması için belirlenen adrese arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yakalanan hükümlü gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü.

GÜVERCİN BESLEME HUSUMETİNDE 4 YARALI 1 ÖLÜ OLMUŞ

Şenol Çan ile İlker F.'nin, 3 Eylül 2017'de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak'ta aralarında güvercin besleme yüzünden husumet bulunan kişilerle kavga ettiği, kavganın ardından kiraladıkları araçla yeniden olay yerine geldikleri öğrenildi. Şüphelilerin pompalı tüfek ve tabancayla ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 47 yaşındaki Metin Kirşav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

47 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Olayın ardından İlker F. aynı yıl yakalanarak tutuklanırken, Şenol Çan hakkında yürütülen yargılama sonucunda 47 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çan'ın ayrıca 2 UYAP aranmasının bulunduğu ve 18 Nisan 2023'ten bu yana arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki adli işlemleri tamamlanan Ş.Ç., Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

#İSTANBUL
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9 yıl önce kuş besleme meselesindeki cinayette adı geçen adam yakalandı
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