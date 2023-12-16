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Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:46

9 yıldır aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı!

Antalya'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Ö.B. üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kasten öldürme suçundan 9 yıldır arandığı ortaya çıktı.

İHA
9 yıldır aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı!
Antalya il Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 Yıldır Kasten öldürme suçundan aranan ve halen hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B.,düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şüphelinin kendisine ait olmayan farklı bir kimlikle firari olduğu tespit edildi.Ö.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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9 yıldır aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı!
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