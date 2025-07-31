90 bin camiden tek ses! Türkiye duada buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde kuraklık, doğal afetler ve şehitler için ülke çapındaki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı olarak dualar edildi. Yatsı ezanı öncesi cami minarelerinden yükselen dualara milyonlarca kişi, camilerde saf tutarak ya da evlerinden katılarak hep bir ağızdan "Âmin" dedi.

Kuraklıkla mücadele başta olmak üzere orman yangınları, sel ve depremler gibi afetlerden korunmak; milletin birliği, devletin bekası ve şehitlerin aziz hatırası için yapılan toplu dua, yurt genelinde yoğun ilgi gördü.