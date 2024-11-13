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Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:29 Son Güncelleme: 13.11.2024 16:30

90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda iki katlı evin giriş katında yaşayan 90 yaşındaki Bekir Görmez eşi tarafından evde ölü halde bulundu. Acılı eş yasa boğuldu. İşte haberin detayları…

İHA
90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin giriş katında yaşayan 90 yaşındaki Bekir Görmez isimli şahıs eşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görmez'in acı haberini alan eşi yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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90 yaşındaki Bekir Görmez hayata gözlerini yumdu: Eşini evde bulan kadın yasa boğuldu!
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