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Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:54

90 yaşındaki Makbule Sertbaş sırra kadem bastı: Her yerde aranıyor!

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda Alzheimer hastası 90 yaşındaki Makbule Sertbaş evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Yaşlı kadın her yerde aranıyor. İşte detaylar…

90 yaşındaki Makbule Sertbaş sırra kadem bastı: Her yerde aranıyor!

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 13 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, yetkililer Sertbaş'ı gören veya yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.

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90 yaşındaki Makbule Sertbaş sırra kadem bastı: Her yerde aranıyor!
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