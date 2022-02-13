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Giriş Tarihi: 14.2.2022

90’lık Şair kanseri yendi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
90’lık Şair kanseri yendi
ŞAİR Hüseyin Aydın'a İzmir Urla Devlet Hastanesi'nde kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat için hastayı daha ileri bir merkeze sevk etmeye hazırlanan Op. Dr. Ahmet Turan Durak, 90 yaşındaki hastanın "Avukatın yaşlısı cerrahın genci iyidir. Burada sen ameliyatımı yap" şeklindeki ricasın kıramadı. Başhekim Ömer Koçak'ın desteğiyle uygun ekipman tamamlandı. Anestezi uzmanı Dr. Yeşim Eren ve Kardiyoloji uzmanı Dr. Yaşar Akay sürece destek verdi ve ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası ilk gün, '2023'ü görmem gerekiyor' diyen Aydın'ın, akut böbrek yetmezliği ve pnömoni gibi sorunları da Dr. Alev Akdıkan tarafından 15 günlük zorlu yoğun bakım sürecinde yakından takip edildi. Hasta alkışlar eşliğinde normal servise alındı.

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90’lık Şair kanseri yendi
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