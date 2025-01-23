97. Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Fransız yapımı müzikal Emilia Perez 13 adaylıkla zirveye yerleşti. Onu 10'ar adaylıkla 'The Brutalist' ve müzikal film 'Wicked' izledi. Başrol oyuncuları Cynthia Erivo ve Ariana Grande'nin de adaylık aldığı 'Wicked' ile aynı sayıda adaylık kazanan Brady Corbet'in etkileyici filmi The Brutalist'te başrol oyuncusu Adrien Brody de 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde kendine yer buldu.

2 MART'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan 'Anora' altı adaylıkla dikkat çekti. 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde, Demi Moore da 'The Substance' (Cevher) filmindeki performansıyla kariyerindeki ilk Oscar adaylığını kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.