A Haber Canlı İzle | İngiltere ile İspanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!

İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği mücadelede futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek. İngiltere-İspanya maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gündemdeki yerini korurken, A Haber üzerinden canlı izleme seçenekleri de araştırılıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.
İNGİLTERE: Trafford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon, Kane
İSPANYA: Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Eric Garcia, Fabian Ruiz, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres