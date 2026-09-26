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Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:57

A Haber Canlı İzle | İngiltere ile İspanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi’nde futbol heyecanı İngiltere ile İspanya arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve A Haber canlı izle ekranı hakkında araştırma yapıyor. İngiltere-İspanya maçını ekran başından takip etmek isteyenler için yayın bilgileri merak ediliyor.

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A Haber Canlı İzle | İngiltere ile İspanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!
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İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği mücadelede futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek. İngiltere-İspanya maçının ne zaman başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gündemdeki yerini korurken, A Haber üzerinden canlı izleme seçenekleri de araştırılıyor.

İngiltere ile İspanya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'de

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İngiltere, yeni sezonun ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konuk edecek.

A HABER CANLI İZLE

A Ligi'nde 3. Grup'ta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te A Haber'de başlayacak. Maçta İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

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İLK 11'LER

İNGİLTERE: Trafford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

İSPANYA: Unai Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Eric Garcia, Fabian Ruiz, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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A Haber Canlı İzle | İngiltere ile İspanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!
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