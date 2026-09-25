A Haber Canlı İzle | İtalya-Belçika Uluslar Ligi maçı canlı izle!

İtalya ile Belçika, yeni sezona galibiyetle başlamak ve gruptaki ilk mücadelesinden puanla ayrılmak için karşı karşıya gelecek. Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler, A Haber canlı izle seçeneği üzerinden İtalya-Belçika maçının yayınını takip edebilecek.
A Ligi'nde 1. grupta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Haber'den canlı yayınlanacak.
İşte, A haber canlı izle ekranı;
İtalya, Belçika karşılaşmasıyla Roberto Mancini yönetiminde yeni dönemine başlıyor. Geçen temmuz ayında görevine dönen Mancini, böylece ikinci dönemindeki ilk maçına çıkacak. 2018-2023 yılları arasında da İtalya'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımıyla 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ancak ertesi yıl Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememişti.
İtalya'da gözler Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella ve Sandro Tonali gibi deneyimli isimlerin yanı sıra genç golcü Pio Esposito'da olacak. Mancini'nin tecrübe ile yeni yetenekleri buluşturduğu ekip, Roma'daki mücadeleden üç puanla ayrılarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde.
Mark van Bommel yönetiminde yeni bir sayfa açan Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında İtalya'ya konuk olacak. Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik direktörleriyle çıkacakları Roma deplasmanında galip gelerek turnuvaya iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor.
Belçika'nın kadrosunda Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans gibi tecrübeli yıldızlar öne çıkıyor. Hücum hattındaki Loïs Openda ve Charles De Ketelaere de Van Bommel'in seçenekleri arasında yer alıyor. Belçika, güçlü kadrosunu sahaya yansıtıp zorlu deplasmandan istediği sonucu almayı hedefliyor.