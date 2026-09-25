A Haber Canlı İzle | İtalya-Belçika Uluslar Ligi maçı canlı izle!

İTALYA'DA İKİNCİ MANCINI DÖNEMİ

İtalya, Belçika karşılaşmasıyla Roberto Mancini yönetiminde yeni dönemine başlıyor. Geçen temmuz ayında görevine dönen Mancini, böylece ikinci dönemindeki ilk maçına çıkacak. 2018-2023 yılları arasında da İtalya'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımıyla 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ancak ertesi yıl Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememişti.

İtalya'da gözler Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella ve Sandro Tonali gibi deneyimli isimlerin yanı sıra genç golcü Pio Esposito'da olacak. Mancini'nin tecrübe ile yeni yetenekleri buluşturduğu ekip, Roma'daki mücadeleden üç puanla ayrılarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde.