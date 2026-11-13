A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hollanda Yunanistan maçı canlı yayın ekranı!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Hollanda - Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesi veren iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Hollanda, taraftarı önünde galibiyet ararken Yunanistan zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise A Haber canlı izle aramalarına yöneliyor.
Hollanda ve Yunanistan, Uluslar Ligi maçı kapsamında karşı karşıya geliyor.Johan Cruyff Arena'da oynanacak müsabak TSİ 22.45'te başlayacak
Hollanda- Yunanistan karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.
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Saat
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Program
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05:00
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Ajans Yeni Gün – Hasan Zahid Ezim
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06:00
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Sabah Ajansı – Gökhan Kurt
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09:00
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Ajans Bugün – Merve Türkay
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11:00
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Ajans Bugün – Merve Türkay
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13:00
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Ajans – Can Okanar
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14:00
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Ajans Gün İçi – Banu El
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16:00
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Ajans Gün Ortası – Esra Akyürek
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17:00
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Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk
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18:50
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Akşam Ajansı – Haktan Uysal
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20:50
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Aklın Yolu – Haktan Uysal
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22:45
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Uluslar Ligi – Hollanda-Yunanistan Karşılaşması
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01:00
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Gece Ajansı – Sinan Tatlı
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03:00
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Uluslar Ligi Maç Tekrarı (T)