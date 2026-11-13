Haberler Yaşam Haberleri A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hollanda Yunanistan maçı canlı yayın ekranı!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:43

A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hollanda Yunanistan maçı canlı yayın ekranı!

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup mücadelesinde Yunanistan'ı kendi sahasında konuk ediyor. Grupta aynı puana sahip iki takım da liderlik yarışında avantaj elde etmek için galibiyet hedefliyor. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A Haber canlı izle aramalarına yönelirken maçın yayın bilgileri de merak ediliyor.

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A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hollanda Yunanistan maçı canlı yayın ekranı!
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Hollanda - Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesi veren iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Hollanda, taraftarı önünde galibiyet ararken Yunanistan zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise A Haber canlı izle aramalarına yöneliyor.

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ve Yunanistan, Uluslar Ligi maçı kapsamında karşı karşıya geliyor.Johan Cruyff Arena'da oynanacak müsabak TSİ 22.45'te başlayacak

A HABER CANLI YAYIN EKRANI

Hollanda- Yunanistan karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A HABER YAYIN AKIŞI

Saat

Program

05:00

Ajans Yeni Gün – Hasan Zahid Ezim

06:00

Sabah Ajansı – Gökhan Kurt

09:00

Ajans Bugün – Merve Türkay

11:00

Ajans Bugün – Merve Türkay

13:00

Ajans – Can Okanar

14:00

Ajans Gün İçi – Banu El

16:00

Ajans Gün Ortası – Esra Akyürek

17:00

Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk

18:50

Akşam Ajansı – Haktan Uysal

20:50

Aklın Yolu – Haktan Uysal

22:45

Uluslar Ligi – Hollanda-Yunanistan Karşılaşması

01:00

Gece Ajansı – Sinan Tatlı

03:00

Uluslar Ligi Maç Tekrarı (T)
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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