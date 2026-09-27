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Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:29

A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi Almanya Yunanistan maçı canlı yayın linki (27 Eylül 2026)

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken 27 Eylül 2026 Pazar günü Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler, A Haber canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Mücadeleyi şifresiz veren A Haber ekranlarının güncel uydu frekans bilgileri ve mobil erişim detayları yayında.

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A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi Almanya Yunanistan maçı canlı yayın linki 27 Eylül 2026
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Milli maç takviminin yanı sıra dev Avrupa buluşmalarını ekrana taşıyan kanalda bu akşam nefesler tutulacak. Saat 21.45'te başlayacak kritik mücadeleyi internetten akıcı şekilde takip etmek isteyen kullanıcılar için A Haber canlı izle ekranı başında yerler alındı.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE ALMANYA - YUNANİSTAN KARŞILAŞMASININ YAYIN DETAYLARI

UEFA Uluslar Ligi gruplarında üst sıraları hedefleyen iki güçlü ekibin mücadelesi, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı saat 21.45'te santra yapacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor. İşte, canlı yayın:

A HABER CANLI İZLE - 27 EYLÜL 2026

AHaber CANLI YAYIN

AHABER FREKANS BİLGİLERİ

Frekans        :12.207

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 27500

FEC                : 3/4

Modülasyon tipi : DVB-S2 8PSK

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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