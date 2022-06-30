A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen’in acı günü

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan A Haber'de Genel Müdür pozisyonda görev yapan Abdülhalik Çimen'in Alzheimer hastası 95 yaşındaki kayınpederi Mehmet İsmet Sündüs İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sündüs için bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörleri Abdurrahman Şimşek ve Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, A Haber Haber Müdürü Kerim Ulak,