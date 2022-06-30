A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen’in acı günü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, yönetmen Mesut Uçakan ve Turkuvaz Medya Grubu temsilcileri Taziye dileklerini kabul eden Abdülhalik Çimen'i acı gününde yalnız bırakmadı.