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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:30 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:46

A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in acı günü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen’in acı günü

A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in Alzheimer hastası kayınpederi 95 yaşındaki Mehmet İsmet Sündüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sündüs için Fatih Camii'nde düzenlene cenaze töreninin ardından Sakızağacı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Çimen'i acı gününde yalnız bırakmadı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan A Haber'de Genel Müdür pozisyonda görev yapan Abdülhalik Çimen'in Alzheimer hastası 95 yaşındaki kayınpederi Mehmet İsmet Sündüs İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sündüs için bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörleri Abdurrahman Şimşek ve Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, A Haber Haber Müdürü Kerim Ulak,

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, yönetmen Mesut Uçakan ve Turkuvaz Medya Grubu temsilcileri Taziye dileklerini kabul eden Abdülhalik Çimen'i acı gününde yalnız bırakmadı.

Mehmet İsmet Sündüs'ün cenazesi, törenin ardından dualar eşliğinde Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in acı günü
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