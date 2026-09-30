A Milli takım maç takvimi 2026-2027: Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşması için geri sayım sürüyor. Millilerin Belçika karşısındaki mücadelesi öncesinde maç programı ve yayın bilgileri de belli oldu. İşte Belçika-Türkiye maçı ve A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi fikstürüne ilişkin detaylar...
A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi seviyesinde mücadele ediyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk etti. İkinci karşılaşmada ise İtalya ile Bursa'da karşılaşan Türkiye, ardından Belçika deplasmanına çıkacak.
A Milli Takım'ın Belçika deplasmanında oynayacağı karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin programında maçın Belçika yerel saatiyle 20.45'te, Türkiye saatiyle ise 21.45'te başlayacağı belirtiliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki fikstürü şöyle:
TFF'nin açıklamasına göre A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor.