A Milli takım maç takvimi 2026-2027: Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİLERİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ ÜÇÜNCÜ SINAV

A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi seviyesinde mücadele ediyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk etti. İkinci karşılaşmada ise İtalya ile Bursa'da karşılaşan Türkiye, ardından Belçika deplasmanına çıkacak.