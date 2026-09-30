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Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:10

A Milli takım maç takvimi 2026-2027: Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından gözler bu kez Belçika deplasmanına çevrildi. Futbolseverler, Belçika-Türkiye maçının tarihini, başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

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A Milli takım maç takvimi 2026-2027: Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşması için geri sayım sürüyor. Millilerin Belçika karşısındaki mücadelesi öncesinde maç programı ve yayın bilgileri de belli oldu. İşte Belçika-Türkiye maçı ve A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi fikstürüne ilişkin detaylar...

MİLLİLERİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ ÜÇÜNCÜ SINAV

A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi seviyesinde mücadele ediyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk etti. İkinci karşılaşmada ise İtalya ile Bursa'da karşılaşan Türkiye, ardından Belçika deplasmanına çıkacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi kapsamında gerçekleştirilecek. TFF'nin resmi maç programında karşılaşmanın Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacağı açıklandı.

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BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Belçika deplasmanında oynayacağı karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin programında maçın Belçika yerel saatiyle 20.45'te, Türkiye saatiyle ise 21.45'te başlayacağı belirtiliyor.

A MİLLİ TAKIM'IN 2026-2027 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki fikstürü şöyle:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
  • 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
  • 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
  • 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
  • 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
  • 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

TFF'nin açıklamasına göre A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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A Milli takım maç takvimi 2026-2027: Belçika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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