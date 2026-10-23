Haberler Yaşam Haberleri A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:58

A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Belçika ile yeniden karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibine 3-0 mağlup olan milliler, bu kez İzmir’de oynanacak karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Türkiye-Belçika mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler için maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu.

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A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden A Millî Takım, A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. İzmir'de oynanacak karşılaşmada puan kazanmak isteyen millî ekip, hazırlıklarını sürdürürken maçın yayın detayları da gündeme geldi. Türkiye - Belçika karşılaşmasının ne zaman yapılacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika milli maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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2026 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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