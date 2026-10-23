A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden A Millî Takım, A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. İzmir'de oynanacak karşılaşmada puan kazanmak isteyen millî ekip, hazırlıklarını sürdürürken maçın yayın detayları da gündeme geldi. Türkiye - Belçika karşılaşmasının ne zaman yapılacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video