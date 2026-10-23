A Milli Takım maç yayın kanalı belli oldu! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam eden A Millî Takım, A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika'yı sahasında ağırlayacak. İzmir'de oynanacak karşılaşmada puan kazanmak isteyen millî ekip, hazırlıklarını sürdürürken maçın yayın detayları da gündeme geldi. Türkiye - Belçika karşılaşmasının ne zaman yapılacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.