A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika karşılaşması için geri sayım başladı. A Ligi 1. Grup'ta oynanacak beşinci hafta mücadelesinde millilerin sahaya çıkacağı tarih ve yayın detayları merak ediliyor. Türkiye-Belçika milli maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmanın saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.