Haberler Yaşam Haberleri A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:12

A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayındaki mücadelede sahasında rakibini ağırlayacak olan A Milli Takım’ın maç takvimi futbol gündeminde öne çıkıyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayıncı kanalı araştırıyor.

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A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika karşılaşması için geri sayım başladı. A Ligi 1. Grup'ta oynanacak beşinci hafta mücadelesinde millilerin sahaya çıkacağı tarih ve yayın detayları merak ediliyor. Türkiye-Belçika milli maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmanın saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAKİ SON DURUMU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 mağlup oldu. Milliler, Belçika karşısında sahasında galibiyet alarak gruptaki kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

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A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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