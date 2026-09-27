Haberler Yaşam Haberleri A Spor Canlı İzle | A Spor Uluslar Ligi Canlı Yayın - 27 Eylül 2026
Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:43 Son Güncelleme: 27.09.2026 18:48

A Spor Canlı İzle | A Spor Uluslar Ligi Canlı Yayın - 27 Eylül 2026

UEFA Uluslar Ligi heyecanı 27 Eylül 2026 akşamı dev maçlarla sürüyor. Futbolseverler Norveç - Portekiz ve Sırbistan - Hollanda gibi kritik randevuları naklen takip etmek için A Spor canlı izle ekranına yöneldi. Karşılaşmaları HD ve kesintisiz izleme seçeneğini araştıranlar A Spor frekans bilgilerini sorguluyor.

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A Spor Canlı İzle | A Spor Uluslar Ligi Canlı Yayın - 27 Eylül 2026
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Avrupa'nın en prestijli milli takımlar turnuvasında gözler bu akşam oynanacak kritik grup mücadelelerine çevrildi. Erling Haaland ile Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren Norveç - Portekiz maçı başta olmak üzere tüm yayın detayları ve dijital izleme linki A Spor yayın akışı listesinde.

NORVEÇ - PORTEKİZ VE SIRBİSTAN - HOLLANDA MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 2. maç haftasında akşam seansı oldukça hareketli geçecek. Sırbistan - Hollanda mücadelesi saat 19.00'da başlarken, günün en büyük kapışması Norveç ile Portekiz arasında saat 21.45'te oynanacak. Her iki dev mücadele de A Spor yayın akışında yer alarak naklen ve şifresiz ekranlara taşınacak.

A SPOR CANLI İZLE: UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

27 Eylül 2026 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı üst seviyeye ulaşıyor. Gecenin en çok öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Norveç - Portekiz mücadelesi saat 21.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor.

ASpor CANLI YAYIN

A SPOR FREKANS

A Spor'u televizyonlarınızdan veya uydu alıcılarınızdan HD kalitesinde izlemek için güncel platform kanal numaraları şu şekildedir:

Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A Spor Canlı İzle | A Spor Uluslar Ligi Canlı Yayın - 27 Eylül 2026
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