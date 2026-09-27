A Spor Canlı İzle | A Spor Uluslar Ligi Canlı Yayın - 27 Eylül 2026

Avrupa'nın en prestijli milli takımlar turnuvasında gözler bu akşam oynanacak kritik grup mücadelelerine çevrildi. Erling Haaland ile Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren Norveç - Portekiz maçı başta olmak üzere tüm yayın detayları ve dijital izleme linki A Spor yayın akışı listesinde.
UEFA Uluslar Ligi 2. maç haftasında akşam seansı oldukça hareketli geçecek. Sırbistan - Hollanda mücadelesi saat 19.00'da başlarken, günün en büyük kapışması Norveç ile Portekiz arasında saat 21.45'te oynanacak. Her iki dev mücadele de A Spor yayın akışında yer alarak naklen ve şifresiz ekranlara taşınacak.
27 Eylül 2026 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı üst seviyeye ulaşıyor. Gecenin en çok öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Norveç - Portekiz mücadelesi saat 21.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşuyor.
A Spor'u televizyonlarınızdan veya uydu alıcılarınızdan HD kalitesinde izlemek için güncel platform kanal numaraları şu şekildedir:
Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK