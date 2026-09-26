A Spor canlı izle | Çekya-Hırvatistan maçı A Spor canlı izle ekranında!

Çekya ile Hırvatistan arasındaki mücadelede gözler sahadaki rekabete çevrilecek. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın başlama saatinin yanı sıra A Spor üzerinden canlı yayın seçeneğini de sorguluyor. Çekya-Hırvatistan maçıyla ilgili yayın bilgileri ve canlı izleme detayları haberimizde yer alıyor.
Çekya ile Hırvatistan arasındaki zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Çekya: Hornicek, Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama, Sulc, Sadilek, Cerv, Karabec, Ambros, Hlozek.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Luka Sucic, Ivanovic, Matanovic.