Haberler Yaşam Haberleri A Spor canlı izle | Çekya-Hırvatistan maçı A Spor canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:47

A Spor canlı izle | Çekya-Hırvatistan maçı A Spor canlı izle ekranında!

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Çekya-Hırvatistan karşılaşması için heyecan başladı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve A Spor canlı izle ekranını araştırıyor. Maç saatine yaklaşırken canlı yayın detayları da merak ediliyor.

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A Spor canlı izle | Çekya-Hırvatistan maçı A Spor canlı izle ekranında!
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Çekya ile Hırvatistan arasındaki mücadelede gözler sahadaki rekabete çevrilecek. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın başlama saatinin yanı sıra A Spor üzerinden canlı yayın seçeneğini de sorguluyor. Çekya-Hırvatistan maçıyla ilgili yayın bilgileri ve canlı izleme detayları haberimizde yer alıyor.

ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI A SPOR CANLI İZLE EKRANINDA!

Çekya ile Hırvatistan arasındaki zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Davide Imperiale üstlenecek. VAR'da Valerio Marini, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev alacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Çekya: Hornicek, Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama, Sulc, Sadilek, Cerv, Karabec, Ambros, Hlozek.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Luka Sucic, Ivanovic, Matanovic.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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A Spor canlı izle | Çekya-Hırvatistan maçı A Spor canlı izle ekranında!
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