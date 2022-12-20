Haberler Yaşam Haberleri CANLI A SPOR İZLE EKRANI - 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:39 Son Güncelleme: 20.12.2022 16:39

CANLI A SPOR İZLE EKRANI - 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanan maçları takip etmek isteyen kişiler ASpor canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından gözler bu turnuvaya çevrildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı ve merak edilen tüm bu detaylar.

CANLI A SPOR İZLE EKRANI - 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası ZTK ASpor canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı üzerinden heyecanla takip ediliyor. Kupada 20-22 Aralık tarihlerinde oynanacak mücadelelerin ardından, kazanan takımlar son 16 turuna yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak. Maçların takibi ASpor canlı izle ekranları üzerinden takip edilecek. İşte 20 Aralık ASpor canlı izle ekranı ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına dair tüm bu detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu heyecanı yarın başlıyor!

ASpor CANLI YAYIN

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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CANLI A SPOR İZLE EKRANI - 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı
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