CANLI A SPOR İZLE EKRANI - 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ASpor canlı izle ekranı üzerinden heyecanla takip ediliyor. Kupada 20-22 Aralık tarihlerinde oynanacak mücadelelerin ardından, kazanan takımlar son 16 turuna yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak. Maçların takibi ASpor canlı izle ekranları üzerinden takip edilecek. İşte 20 Aralık ASpor canlı izle ekranı ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına dair tüm bu detaylar.
20 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 Aralık Çarşamba:
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 Aralık Perşembe:
13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)