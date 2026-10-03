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Giriş Tarihi: 3.10.2026 18:24

A SPOR CANLI İZLE: Hırvatistan İngiltere maçı ve İsviçre Slovenya maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi dev randevularla devam ediyor. Hırvatistan - İngiltere ve İsviçre - Slovenya maçlarını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın bilgilerini araştırıyor. A Spor canlı izle ekranı, sporseverlerin odak noktası haline geldi. Karşılaşmaların başlama saatleri öncesinde A Spor ile "Hırvatistan İngiltere maçı canlı izle" ve "İsviçre Slovenya maçı canlı izle" başlıklı aramalar hız kazanıyor.

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A SPOR CANLI İZLE: Hırvatistan İngiltere maçı ve İsviçre Slovenya maçı canlı izle
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2026 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında heyecan fırtınası hız kesmeden sürüyor. Günün öne çıkan mücadelelerinde Hırvatistan kendi sahasında İngiltere'yi konuk ederken, İsviçre ise Slovenya karşısında kritik 3 puan mücadelesi verecek. Futbol tutkunları "A Spor canlı izle" seçeneği üzerinden karşılaşmaları şifresiz takip etmenin yollarını arıyor.

A SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmaları şifresiz izlemek isteyen sporseverler için A Spor dijital platformları erişime açık durumda. A Spor'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden HD kalitesinde canlı yayına erişim sağlanabiliyor.

ULUSLAR LİGİ MAÇ YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

A SPOR YAYIN AKIŞI - 3 EKİM 2026

08:00Sabah Sporu

10:00Belçika – Türkiye

12:00Yaşasın Hafta Sonu

14:00Bosna Hersek – İsveç

16:00Spor Gündemi

18:00Uluslar Ligi Özel

19:00Hırvatistan – İngiltere – Canlı

20:00Uluslar Ligi Özetler

21:45İsviçre – Slovenya – Canlı

23:30Son Sayfa

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ULUSLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

  1. İspanya 6
  2. İngiltere 3
  3. Hırvatistan 3
  4. Çekya 0

ULUSLAR LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

  1. İsviçre 6
  2. Slovenya 4
  3. İskoçya 1
  4. Kuzey Makedonya 0

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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