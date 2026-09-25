Haberler Yaşam Haberleri A SPOR CANLI İZLE | İsveç - Romanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 20:43

A SPOR CANLI İZLE | İsveç - Romanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!

İsveç ile Romanya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup'ta yer alan iki ekip, yeni sezona galibiyetle başlayarak gruptaki ilk maçından avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor canlı izle seçeneğini araştırıyor.

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A SPOR CANLI İZLE | İsveç - Romanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!
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Uluslar Ligi'nde heyecan İsveç-Romanya karşılaşmasıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan mücadele saat 21.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İsveç-Romanya maçını takip etmek isteyen izleyiciler, A Spor canlı izle aramasıyla karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşabilecek.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ilk maçında Romanya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk edecek.

İSVEÇ - ROMANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE!

B Ligi'nde 4. grupta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Çekyalı hakem Ondrej Berka düdük çalacak.

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İSVEÇ, TARAFTARI ÖNÜNDE GÜÇLÜ BAŞLAMAK İSTİYOR

Graham Potter yönetimindeki İsveç, UEFA Uluslar Ligi'ne Romanya karşısında galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yaz aylarında Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç ekibi, kadroda oluşan uyumu yeni turnuvaya taşımak istiyor.

Ev sahibi İsveç'te gözler Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Yasin Ayari ve Lucas Bergvall gibi isimlerde olacak. Hücumdaki etkili oyuncularına güvenen Potter'ın ekibi, taraftarı önünde üç puan arayacak.

ROMANYA, HAGI YÖNETİMİNDE SAHNE ALIYOR

Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya, UEFA Uluslar Ligi serüvenine İsveç deplasmanında başlayacak. Zorlu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Romanya, turnuvanın ilk maçında güçlü rakibine karşı mücadele verecek.

Romanya'da gözler Ianis Hagi, Dennis Man, Nicolae Stanciu ve Radu Drăgușin gibi isimlerde olacak. Tecrübeli oyuncularıyla genç yeteneklerini bir araya getiren konuk ekip, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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