A SPOR CANLI İZLE | İsveç - Romanya Uluslar Ligi maçı canlı izle!

ROMANYA, HAGI YÖNETİMİNDE SAHNE ALIYOR

Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya, UEFA Uluslar Ligi serüvenine İsveç deplasmanında başlayacak. Zorlu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Romanya, turnuvanın ilk maçında güçlü rakibine karşı mücadele verecek.

Romanya'da gözler Ianis Hagi, Dennis Man, Nicolae Stanciu ve Radu Drăgușin gibi isimlerde olacak. Tecrübeli oyuncularıyla genç yeteneklerini bir araya getiren konuk ekip, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör