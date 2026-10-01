A Spor Canlı İzle: Yunanistan Hollanda Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

Selanik'teki Toumba Stadı'nda gerçekleşecek olan dev randevu için geri sayım tamamlandı. Zorlu mücadelede her iki ülke de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbol tutkunları için Yunanistan Hollanda maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşuyor.
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan Yunanistan - Hollanda mücadelesi 1 Ekim 2026 Perşembe günü sporseverlerin karşısına çıkıyor. Selanik'te yer alan Toumba Stadı'nın ev sahipliği yapacağı kritik müsabakada ilk düdük saat 21:45'te çalacak.
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
YUNANİSTAN HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE
1. YUNANİSTAN 6
2. HOLLANDA 4
3. ALMANYA 1
4. SIRBİSTAN 0
08:00Sabah Sporu
10:00Hollanda – Almanya
12:00Spor Ajansı
14:00Gün Ortası
15:00Spor Gündemi
18:00Ana Haber
19:00Trabzonspor – Drogheda Unıted – Canlı
21:00Uluslar Ligi Özel
21:45Yunanistan – Hollanda – Canlı
23:30Son Sayfa