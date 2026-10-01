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Giriş Tarihi: 1.10.2026 18:38

A Spor Canlı İzle: Yunanistan Hollanda Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Yunanistan ile Hollanda kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı naklen takip etmek isteyen sporseverler A Spor canlı izle linki ve yayın kanalı detaylarını araştırıyor. İşte Yunanistan Hollanda maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın tüm detayları!

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A Spor Canlı İzle: Yunanistan Hollanda Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki
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Selanik'teki Toumba Stadı'nda gerçekleşecek olan dev randevu için geri sayım tamamlandı. Zorlu mücadelede her iki ülke de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbol tutkunları için Yunanistan Hollanda maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşuyor.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan Yunanistan - Hollanda mücadelesi 1 Ekim 2026 Perşembe günü sporseverlerin karşısına çıkıyor. Selanik'te yer alan Toumba Stadı'nın ev sahipliği yapacağı kritik müsabakada ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

A SPOR CANLI YAYIN EKRANI

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

YUNANİSTAN HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da sürüyor! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

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UEFA ULUSLAR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

1. YUNANİSTAN 6

2. HOLLANDA 4

3. ALMANYA 1

4. SIRBİSTAN 0

A SPOR YAYIN AKIŞI - 1 EKİM 2026

08:00Sabah Sporu

10:00Hollanda – Almanya

12:00Spor Ajansı

14:00Gün Ortası

15:00Spor Gündemi

18:00Ana Haber

19:00Trabzonspor – Drogheda Unıted – Canlı

21:00Uluslar Ligi Özel

21:45Yunanistan – Hollanda – Canlı

23:30Son Sayfa

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A Spor Canlı İzle: Yunanistan Hollanda Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki
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