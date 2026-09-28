A SPOR CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı canlı izle

BELÇİKA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde Belçika, evinde Fransa'yı konuk ediyor. 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan dev karşılaşma saat 21:45'te başlama düdüğüyle birlikte başlayacak. Aynı saatte gerçekleşen milli maç yayın takvimi nedeniyle mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BELÇİKA FRANSA MAÇI CANLI İZLE