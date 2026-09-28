Haberler Yaşam Haberleri A SPOR CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:24

A SPOR CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi’nde devlerin randevusu nefes kesiyor! Belçika ile Fransa kozlarını paylaşırken, futbolseverler A Spor Belçika Fransa maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Yayın bilgileri, başlama saati ve kadro detayları netleşti. A Spor canlı izle linki üzerinden mücadeleyi şifresiz takip edebilirsiniz.İşte maç yayını:

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A SPOR CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı canlı izle
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Avrupa futbolunun iki devi Uluslar Ligi puan sıralamasını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmada sahaya çıkıyor. Türkiye - İtalya maçının ATV ekranlarında yayınlanması sebebiyle bu dev kapışma A Spor'dan naklen ekranlara geliyor.

BELÇİKA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde Belçika, evinde Fransa'yı konuk ediyor. 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan dev karşılaşma saat 21:45'te başlama düdüğüyle birlikte başlayacak. Aynı saatte gerçekleşen milli maç yayın takvimi nedeniyle mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BELÇİKA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için A Spor HD frekans ayarları şu şekildedir:

Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK

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A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A SPOR CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı canlı izle
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