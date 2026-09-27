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Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:12

A Spor Norveç Portekiz Maçı Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik mücadele geldi çattı. Norveç Portekiz maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Oslo'da sahne alacak dev randevunun başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11 detayları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, A spor canlı izle ekranı:

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A Spor Norveç Portekiz Maçı Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın
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Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi, Uluslar A Ligi 4. Grup ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak zorlu randevuyu kesintisiz ve yüksek çözünürlükte takip etmek isteyenler için A Spor canlı yayın frekansları yayında.

Norveç Portekiz Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta Canlı Yayınlanacak?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup kapsamında oynanacak dev mücadele, 27 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan tarihi Ullevaal Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

MUHTEMEL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Odegaard, Berg, Bobb, Schjelderup, Haaland.

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Pedro Neto, Ronaldo, Joao Felix.

Kritik karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A Spor Norveç Portekiz Maçı Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın
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