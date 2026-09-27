A Spor Norveç Portekiz Maçı Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın

Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi, Uluslar A Ligi 4. Grup ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak zorlu randevuyu kesintisiz ve yüksek çözünürlükte takip etmek isteyenler için A Spor canlı yayın frekansları yayında.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup kapsamında oynanacak dev mücadele, 27 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan tarihi Ullevaal Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Odegaard, Berg, Bobb, Schjelderup, Haaland.
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Pedro Neto, Ronaldo, Joao Felix.