A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı

A101 Aktüel kataloğu, 17-23 Ekim haftasına ait yeni indirimlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Haftanın Yıldızları arasında temel gıda ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, süt ve süt ürünleri, bebek bezleri ve yumuşatıcı seçenekleri bulunuyor. Ev ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu haftanın fırsatlarını katalog üzerinden inceleyebiliyor.
Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (3 KG): 179,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri (1 KG): 339,00 TL
Patates Cipsi (125 g): 54,50 TL
Ayçiçek Yağı (1,25 L): 165,00 TL
Su (5 L): 45,00 TL
Toz Deterjan (4 KG - Turuncu Paket): 176,50 TL
Dağ Esintisi Renkliler Toz Deterjan (4 KG): 235,00 TL
Toz Deterjan (1,5 KG - Pembe/Mavi Paket): 115,00 TL
Dağ Esintisi Renkliler Toz Deterjan (1,5 KG): 115,00 TL
Toz Deterjan (5,5 KG): 399,00 TL
Banyo Sabunu (4x200 g): 109,00 TL
Nemlendirici Bakım Kremi (150 ml): 69,00 TL
Güzellik Sabunu (5x75 g / 5x70 g): 69,00 TL
Zeytin Mucizesi Sıvı Sabun (3 L): 119,00 TL
Sıvı Sabun (3 L): 119,00 TL
Erkek / Kadın Deodorant Sprey (150 ml): 144,00 TL
Deodorant Sprey (150 ml - Siyah/Renkli Kutu): 122,00 TL
Deodorant Sprey (150 ml - Siyah Erkek Serisi): 159,00 TL
Roll-On Çeşitleri (50 ml): 93,50 TL
Natural Deodorant Sprey (75 ml): 145,00 TL