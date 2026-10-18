Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı
Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:09 Son Güncelleme: 18.10.2026 15:11

A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı

A101 Aktüel 17-23 Ekim indirimleri başladı. Haftanın Yıldızları kataloğunda temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, ayçiçek yağından bebek bezlerine ve yumuşatıcıya kadar pek çok ürün yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan katalogda indirim ve fırsatlar dikkat çekiyor.

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A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı
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A101 Aktüel kataloğu, 17-23 Ekim haftasına ait yeni indirimlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Haftanın Yıldızları arasında temel gıda ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, süt ve süt ürünleri, bebek bezleri ve yumuşatıcı seçenekleri bulunuyor. Ev ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu haftanın fırsatlarını katalog üzerinden inceleyebiliyor.

A101 AKTÜEL 17-23 EKİM

Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (3 KG): 179,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (1 KG): 339,00 TL

Patates Cipsi (125 g): 54,50 TL

Ayçiçek Yağı (1,25 L): 165,00 TL

Su (5 L): 45,00 TL

A101 AKTÜEL 17-23 EKİM

Labne Peynir (3x180 g): 165,00 TL

Demlik Poşet Çay (100'lü): 170,00 TL

Biber Dolgulu Yeşil Zeytin (900 g): 185,00 TL

Doğal Siyah Zeytin (800 g): 125,00 TL

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A101 AKTÜEL 17-23 EKİM

Toz Deterjan (4 KG - Turuncu Paket): 176,50 TL

Dağ Esintisi Renkliler Toz Deterjan (4 KG): 235,00 TL

Toz Deterjan (1,5 KG - Pembe/Mavi Paket): 115,00 TL

Dağ Esintisi Renkliler Toz Deterjan (1,5 KG): 115,00 TL

Toz Deterjan (5,5 KG): 399,00 TL

A101 AKTÜEL 17-23 EKİM İNDİRİMLERİ

Banyo Sabunu (4x200 g): 109,00 TL

Nemlendirici Bakım Kremi (150 ml): 69,00 TL

Güzellik Sabunu (5x75 g / 5x70 g): 69,00 TL

Zeytin Mucizesi Sıvı Sabun (3 L): 119,00 TL

Sıvı Sabun (3 L): 119,00 TL

A101 AKTÜEL 17-23 EKİM İNDİRİMLERİ

Erkek / Kadın Deodorant Sprey (150 ml): 144,00 TL

Deodorant Sprey (150 ml - Siyah/Renkli Kutu): 122,00 TL

Deodorant Sprey (150 ml - Siyah Erkek Serisi): 159,00 TL

Roll-On Çeşitleri (50 ml): 93,50 TL

Natural Deodorant Sprey (75 ml): 145,00 TL

A101 AKTÜEL 17-23 EKİM İNDİRİMLERİ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı
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