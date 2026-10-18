A101 aktüel 17-23 Ekim indirimleri! A101 aktüel haftanın yıldızlarında: Bebek bezi, ay çiçek yağı, yumuşatıcı

A101 Aktüel kataloğu, 17-23 Ekim haftasına ait yeni indirimlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Haftanın Yıldızları arasında temel gıda ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, süt ve süt ürünleri, bebek bezleri ve yumuşatıcı seçenekleri bulunuyor. Ev ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bu haftanın fırsatlarını katalog üzerinden inceleyebiliyor.