A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...

A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle raflardaki yerini alıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve elektrikli ürünlere kadar pek çok seçeneğin bulunduğu katalogda, ev ihtiyaçlarına yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında düdüklü tencere, matkap, buharlı temizleyici ve ütü masası bulunuyor.