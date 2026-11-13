A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...

A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle raflardaki yerini alıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve elektrikli ürünlere kadar pek çok seçeneğin bulunduğu katalogda, ev ihtiyaçlarına yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında düdüklü tencere, matkap, buharlı temizleyici ve ütü masası bulunuyor.
TV – 38.499 TL
TV – 29.999 TL
TV – 18.999 TL
TV – 8.999 TL
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL
Buzdolabı 22.999 TL
Bulaşık Makinesi 16.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL
Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL
Elektrikli motorlu bisiklet 22.990 TL
Üç tekerlekli moped 99.990 TL
Rendeli Çelik Kase set 899 TL
Düdüklü Tencere 1.199 TL
Tava ve Sahan Seti 679 TL
Emaye Derin Tencere 499 TL
Emaye Bakraç 469 TL
Oyuncak Çalışma Masası 899 TL
Tombul Küçük ATV 549 TL
Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL
Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL
Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL
Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL
Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL