Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 20:58

A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...

A101 aktüel 19 Kasım kataloğu yayınlandı. Düdüklü tencere, matkap, buharlı temizleyici ve ütü masası, haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında yer alıyor.

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A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...
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A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle raflardaki yerini alıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine ve elektrikli ürünlere kadar pek çok seçeneğin bulunduğu katalogda, ev ihtiyaçlarına yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında düdüklü tencere, matkap, buharlı temizleyici ve ütü masası bulunuyor.

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

TV – 38.499 TL

TV – 29.999 TL

TV – 18.999 TL

TV – 8.999 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL

Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL

Çok Amaçlı Alet Seti 1.129 TL

Şarjlı LED Işık 189,50 TL

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A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

Buzdolabı 22.999 TL

Bulaşık Makinesi 16.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL

Elektrikli motorlu bisiklet 22.990 TL

Üç tekerlekli moped 99.990 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Rendeli Çelik Kase set 899 TL

Düdüklü Tencere 1.199 TL

Tava ve Sahan Seti 679 TL

Emaye Derin Tencere 499 TL

Emaye Bakraç 469 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Oyuncak Çalışma Masası 899 TL

Tombul Küçük ATV 549 TL

Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL

Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL

Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL

Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

A101 AKTÜEL 19 KASIM KATALOĞU!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A101 aktüel 19 Kasım kataloğu! Bu hafta A101 indirimlerinde: Matkap, ütü masası, epilasyon cihazı...
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