A101 AKTÜEL 29 EKİM İNDİRİMLERİ: A101'de bu hafta neler var? Mikrodalga, hava temizleyici, koltuk örtüsü...

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyen müşteriler, katalogda yer alan fırsatlara ve fiyatlara odaklandı. Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine kadar uzanan ürün seçenekleriyle A101 29 Ekim kataloğu, haftalık alışveriş planı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Hava Temizleyici 2.999 TL
Dijital Mikrodalga 3.499 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Doğrayıcı 1.299 TL
Şarjlı Masa Lambası 459 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL
Seramik Tabanlı Ütü 799 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Çamaşır Sodası 500g 69 TL
Leke Çıkarıcı Sprey 99 TL
Parfüm EDP 369 TL
Keratin Şaç Bakım Şampuanı 179 TL
Kefir 250 ml 49,50 TL
Tam Buğdaylı Lavaş 6'lı 47,50 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Tencere Seti 1.199 TL
Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı 59,50 TL
Tava ve Sahan Seti 879 TL
Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 199 TL
Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 199 TL
Kesim Panosu 3'lü 179 TL
Boncuklu Hasır Tepsi 249 TL
3 Bölmeli Buzdolabı Organizeri 139 TL
Ayaklı Aynalı Sunumluk 249 TL
3'lü Rimli Su Bardağı 219 TL
2'li Çift Renkli Salata Servis Seti 49,50 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Koltuk Örtüsü 199 TL
Bambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL
Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL
Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL
3 Çekmeceli Organizer 59,50 TL
Makyaj Organizeri 199 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Çamaşır Makinesi 18.999 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Çantalı Portatif Ocak 1.299 TL
USB Şarjlı El Feneri 149 TL
LED Işıklı Disko Topu 399 TL
Turbo Kamp Ocağı 319 TL
Gaz Kartuşu 279 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL
Olta Makinesi 1.449 TL
Olta Seti 549 TL
Olta Kamışı 929 TL
Misina Sarma Aparatı 69,50 TL
Olta Ucu Işığı 75 TL
Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti 749 TL
Yem Bağlama İpi 2'li 99,50 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Sürpriz Yumurta 145 TL
Toy Story Figürleri 349 TL
2'li Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 179 TL
Tetris Kutu Oyunu 169 TL
Bebek Puzzle 99,50 TL
3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 599 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
Sütlü Kaşık Çikolata 6'lı 65 TL
Antep Fıstıklı Gofret 350g 75 TL
Karışık Kuruyemişli Lokum 200g 169,50 TL
İlikli Kemik Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120g 72,50 TL
Muzlu Bisküvili Muhallebi 120g 54 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU