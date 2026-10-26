A101 AKTÜEL 29 EKİM İNDİRİMLERİ: A101'de bu hafta neler var? Mikrodalga, hava temizleyici, koltuk örtüsü...

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyen müşteriler, katalogda yer alan fırsatlara ve fiyatlara odaklandı. Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine kadar uzanan ürün seçenekleriyle A101 29 Ekim kataloğu, haftalık alışveriş planı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.