Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül
Giriş Tarihi: 23.10.2026 20:26

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül

A101 aktüel 29 Ekim Perşembe kataloğu, farklı kategorilerdeki indirim ve fırsat ürünleriyle yayımlandı. Temel gıda, ev tekstili, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, beyaz eşya ve oyuncak çeşitleri bu haftanın kataloğunda yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül
  • ABONE OL

A101 aktüel kataloğunda olta setleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, elektrikli çocuk motosikleti, sahan ve tencere setleri ile saklama kapları öne çıkıyor. Birbirinden farklı ürün gruplarındaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde.

A101 AKTÜEL 29 EKİM PERŞEMBE

Tencere Seti: 1.199 TL

Tava ve Sahan Seti: 879 TL

Çelik Termos (2 L): 799 TL

Şelale Çay Bardakları (6'lı): 149 TL

Bambu Kapaklı Porselen Kupa: 199 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM PERŞEMBE

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

9 kg Çamaşır Makinesi: 18.999 TL

No-Frost Buzdolabı (427 L): 28.999 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A101 AKTÜEL 29 EKİM PERŞEMBE

Dijital Mikrodalga Fırın (20 L): 3.499 TL

Tost Makinesi: 2.999 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL

Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

Erkek Ekose Pijama Takımı: 499 TL

Kadın Pijama Takımı: 499 TL

Fermuarlı Ceket: 499 TL

Koltuk Örtüsü: 199 TL

3 Çekmeceli Organizer: 59,50 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

65" 4K TV: 27.499 TL

55" 4K TV: 22.999 TL

55" 4K TV: 28.999 TL

50" 4K TV: 22.999 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

Sürpriz Yumurta: 145 TL

Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip: 249 TL

3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma: 599 TL

Sürtmeli Arabalar: 119 TL

Tetris Kutu Oyunu: 169 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

Olta Kamışı (420 cm): 1.369 TL

Olta Makinesi: 1.449 TL

Olta Seti: 549 TL

Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti: 749 TL

Balıkçı Pensesi: 149 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU

Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL

Şarjlı El Feneri: 149 TL

RGB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL

RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL

Tam Buğday Lavaş (6'lı): 47,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis (1 kg): 109,50 TL

Tek Sargılı Küp Şeker (750 g): 64,50 TL

Sıvı Saç Bakım Kremi (200 ml): 129 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı (48'li): 309 TL

Patates / Mısır Cipsi Çeşitleri: 75,50 TL

Meyveli Soğuk Çay (1,5 L): 59,50 TL

Kuruyemiş Çeşitleri (150 g): 159,50 TL

Kahveli Sütlü İçecek (250 ml): 45 TL

Doğal Kaynak Suyu (6x1 L): 109,50 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA