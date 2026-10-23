A101 aktüel 29 Ekim kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: Olta seti, koltuk yıkama makinesi, baskül

A101 aktüel kataloğunda olta setleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, elektrikli çocuk motosikleti, sahan ve tencere setleri ile saklama kapları öne çıkıyor. Birbirinden farklı ürün gruplarındaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde.
Tencere Seti: 1.199 TL
Tava ve Sahan Seti: 879 TL
Çelik Termos (2 L): 799 TL
Şelale Çay Bardakları (6'lı): 149 TL
Bambu Kapaklı Porselen Kupa: 199 TL
Dijital Mikrodalga Fırın (20 L): 3.499 TL
Tost Makinesi: 2.999 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL
Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL
Erkek Ekose Pijama Takımı: 499 TL
Kadın Pijama Takımı: 499 TL
Fermuarlı Ceket: 499 TL
Koltuk Örtüsü: 199 TL
3 Çekmeceli Organizer: 59,50 TL
65" 4K TV: 27.499 TL
55" 4K TV: 22.999 TL
55" 4K TV: 28.999 TL
50" 4K TV: 22.999 TL
Sürpriz Yumurta: 145 TL
Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip: 249 TL
3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma: 599 TL
Sürtmeli Arabalar: 119 TL
Tetris Kutu Oyunu: 169 TL
Olta Kamışı (420 cm): 1.369 TL
Olta Makinesi: 1.449 TL
Olta Seti: 549 TL
Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti: 749 TL
Balıkçı Pensesi: 149 TL
Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL
Şarjlı El Feneri: 149 TL
RGB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL
RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL
Tam Buğday Lavaş (6'lı): 47,50 TL
Piliç Kokteyl Sosis (1 kg): 109,50 TL
Tek Sargılı Küp Şeker (750 g): 64,50 TL
Sıvı Saç Bakım Kremi (200 ml): 129 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı (48'li): 309 TL