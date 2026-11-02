A101 aktüel 5 Kasım 2026 kataloğu: Su sebili, duvar tipi ısıtıcı... Bu hafta A101’de neler var?

A101'in 5 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine girdi. Bu haftanın Aldın Aldın ürünleri arasında su sebili, duvar tipi ısıtıcı ve farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını takip edenler, yeni katalogdaki ürünleri ve fiyatlarını araştırmaya başladı.