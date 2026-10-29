HaberlerYaşam Haberleri
A101 aktüel 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleri! Taze ürünler, gıda ve temizlik fırsatları A101'de satışta!
Giriş Tarihi: 29.10.2026 01:30
A101 aktüel 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleri! Taze ürünler, gıda ve temizlik fırsatları A101'de satışta!
A101 aktüel kataloğu 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleriyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor! Haftanın Yıldızları ve Tazenin Yıldızları afişlerinde taze meyve ve sebzelerden gıda ürünlerine, deterjan çeşitlerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok üründe indirim fırsatları sunuluyor. Peki, bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi fırsatlar var?
ABONE OL
A101 aktüel kataloğu 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleriyle dikkat çekiyor! Haftanın Yıldızları ve Tazenin Yıldızları afişlerinde taze meyve ve sebzelerin yanı sıra gıda ürünleri ve deterjan çeşitlerinde de indirim fırsatları sunuluyor. İşte A101'in yeni aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler…
A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM–1 KASIM 2026!
15'li Yumurta L (63-72 g): 85 TL
Poşetli Bütün Piliç: 115 TL / kg
Piliç Pirzola: 199,50 TL / kg
A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM–1 KASIM 2026!
Havuç Paket 350 g: 19,50 TL / Paket
Pırasa Paket 500 g: 79,50 TL / Paket
Mor Soğan: 49,50 TL / kg
A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM–1 KASIM 2026!
Ananas: 124,90 TL / Adet
Red Globe Üzüm: 65,90 TL / kg
Mango: 65,90 TL / Adet
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 - 30 EKİM 2026!
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleri! Taze ürünler, gıda ve temizlik fırsatları A101'de satışta!