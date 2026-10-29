A101 aktüel 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleri! Taze ürünler, gıda ve temizlik fırsatları A101'de satışta!

A101 aktüel kataloğu 29 Ekim–1 Kasım 2026 indirimleriyle dikkat çekiyor! Haftanın Yıldızları ve Tazenin Yıldızları afişlerinde taze meyve ve sebzelerin yanı sıra gıda ürünleri ve deterjan çeşitlerinde de indirim fırsatları sunuluyor. İşte A101'in yeni aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler…