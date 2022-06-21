Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünler kataloğu (23 Haziran 2022) - Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:19 Son Güncelleme: 21.6.2022 16:36

A101 aktüel ürünler kataloğu (23 Haziran 2022) - Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran 2022 - Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı indirimli ürünler listesinde bu hafta teknolojiden ev eşyalarına dikkat çeken ürünler bulunuyor. Perşembe günlerinin kaçırılmayacak fırsatlarını tüketiciyle buluşturan marketin bu haftaki ürünleri merak ediliyor. Pek çok alanda geniş yelpazeye sahip market zincirinin günde binlerce ziyaretçisi bulunurken indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Buna göre; A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 23 Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste...

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden dev indirimler müşterileri bekliyor olacak. Bu hafta özellikle televizyonlardan, beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden, cep telefonlarına, araç bakım temizlik ürünlerinden, bahçe bakım ve boya ürünlerindeki dev fırsatlar dikkatleri üzerine çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye her cebe hitap eden indirimler kurumun resmi sitesi üzerinden "Aldın Aldın" başlığı altında yayınlanan katalogla duyurulmuştu. Bu kapsamda "23 Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…

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A101 aktüel ürünler kataloğu (23 Haziran 2022) - Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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