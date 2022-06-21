A101 aktüel ürünler kataloğu (23 Haziran 2022) - Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden dev indirimler müşterileri bekliyor olacak. Bu hafta özellikle televizyonlardan, beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden, cep telefonlarına, araç bakım temizlik ürünlerinden, bahçe bakım ve boya ürünlerindeki dev fırsatlar dikkatleri üzerine çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye her cebe hitap eden indirimler kurumun resmi sitesi üzerinden "Aldın Aldın" başlığı altında yayınlanan katalogla duyurulmuştu. Bu kapsamda "23 Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…