Her hafta farklı kategorilerde ürünleri müşterileriyle buluşturan A101, 19 Kasım Perşembe günü geçerli olacak kampanyasında yine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Sınırlı stoklarla mağazalarda yerini alacak ürünlerin fiyatları ve özellikleri merak edilirken, yeni katalogda hangi fırsatların bulunduğu da araştırılıyor.
- Üç tekerlekli elektrikli moped: 179.990 TL
- Düdüklü tencere: 1.199 TL
- Tava ve sahan seti: 679 TL
- Pastacılık ürünleri: 249 TL
- QLED TV: 29.999 TL
- LED TV: 38.999 TL
- Epilasyon aleti: 9.999 TL
- Espresso makinesi: 18.999 TL
- Dikey süpürge: 2.499 TL
- Elektronik para kasası: 2.699 TL
- Darbeli matkap seti: 1.599 TL
- Testere: 1.899 TL
- Tava yoğurt: 135 TL
- Sucuk: 359 TL
- Sosis: 99.50 TL
- Salam: 25.50 TL
- Bulaşık makinesi: 16.999 TL
- Buzdolabı: 22.999 TL
- Çamaşır makinesi: 19.999 TL
- Çift kişilik yorgan: 1.299 TL
- Tek kişilik yorgan: 1.099 TL
- Mikrojel yastık: 599 TL