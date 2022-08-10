A101 aktüel ürünlerde 79.999 TL’lik tekne satışı yapılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 11 Ağustos 2022 A101 aktüel kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları için nefesler tutuldu. 11 Ağustos 2022 Perşembe günü mağazalarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise tekne oldu. 4,95 metre uzunluğundaki kamaralı fiber tekne 79.999 TL'lik fiyatıyla bu hafta mağazalarda satışa çıkacak indirimli ürünler arasında. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı A101 aktüel kataloğu...