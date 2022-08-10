Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünlerde 79.999 TL'lik tekne satışı yapılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 11 Ağustos 2022 A101 aktüel kataloğu!
Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:01

A101 aktüel ürünlerde 79.999 TL'lik tekne satışı yapılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 11 Ağustos 2022 A101 aktüel kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın indirimleri başlıyor! Her Perşembe raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta lüks görünümlü tekne satışı yapılıyor olması sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Dikkat çeken ürün 79.999 TL’lik fiyatıyla Perşembe günü mağazalarda yer alacak. Öte yandan diğer ürünleri de incelemek isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 11 Ağustos 2022 yarın mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

A101 aktüel ürünlerde 79.999 TL’lik tekne satışı yapılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 11 Ağustos 2022 A101 aktüel kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları için nefesler tutuldu. 11 Ağustos 2022 Perşembe günü mağazalarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise tekne oldu. 4,95 metre uzunluğundaki kamaralı fiber tekne 79.999 TL'lik fiyatıyla bu hafta mağazalarda satışa çıkacak indirimli ürünler arasında. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı A101 aktüel kataloğu...

İşte haftanın aktüel ürünleri;

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A101 aktüel ürünlerde 79.999 TL'lik tekne satışı yapılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 11 Ağustos 2022 A101 aktüel kataloğu!
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