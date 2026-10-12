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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:58

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 15 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, lastikli çarşaf, düdüklü tencereler...

A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Perşembe gününden itibaren müşterilerle buluşacak ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ve bakliyat çeşitleri, ev tekstili ürünleri ve küçük ev aletleri bulunuyor. Düdüklü tencereden şemsiyeye, tost makinesinden koltuk ve halı yıkama makinesine kadar pek çok seçenek sunan katalog, haftalık alışverişini planlayanların ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta hangi ürünler var?

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A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 15 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, lastikli çarşaf, düdüklü tencereler...
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A101 aktüel 15 Ekim kataloğu, yeni haftada alışveriş yapmayı planlayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Perşembe günü başlayacak kampanya dönemi yaklaşırken müşteriler, güncel fırsatları kaçırmamak için kataloğun tüm ayrıntılarını takip ediyor.

A101 AKTÜEL 15 EKİM 2026 KATALOĞU

Toz Deterjan 9 KG 389 TL

Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL

Çamaşır Parfümü 275 TL

Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL

Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

16'lı Kağıt Havlu 219 TL

48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL

Islak Havlu 120'li 65 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL

Elektronik Para Kasası 1.499 TL

5 Parça Tornavida Seti 349 TL

Plastik Silikon Tabancası 169 TL

Pas Sökücü Sprey 129 TL

MDF Kit Yapıştırıcı 119 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL

Buzdolabı 32.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Zemin Süpürücü 5.990 TL

12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Şarjlı Vidalama 1.099 TL

Baston Şemsiye 289 TL

Çocuk Şemsiye 239 TL

Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL

Kadın Sweatshirt 499 TL

Erkek Sweatshirt 499 TL

Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL

Porselen Çukur Tabak 99,50 TL

Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL

Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 109 TL

Düdüklü Tencere 999 TL

Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL

Zencefilli İçecek 155 TL

Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL

Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL

Karabuğday Patlağı 60 TL

Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL

Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL

Telefon Tutucu 399 TL

Gaming Set 999 TL

Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL

Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL

Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL

Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL

Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL

Kodlama Labirent Oyunu 419 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

Dikey El Süpürgesi 1.299 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL

Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL

Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL

Epilasyon Aleti 899 TL

Süt 4*1L 170 TL

Kara Maya Ayran 19,50 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL

Türk Kahvesi 59,50 TL

İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL

Kırık Ceviz 250g 142,50 TL

On-Road ATV 449.990 TL

VG2 Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 T

#A101

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A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 15 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, lastikli çarşaf, düdüklü tencereler...
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