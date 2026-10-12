A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 15 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, lastikli çarşaf, düdüklü tencereler...

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu, yeni haftada alışveriş yapmayı planlayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Perşembe günü başlayacak kampanya dönemi yaklaşırken müşteriler, güncel fırsatları kaçırmamak için kataloğun tüm ayrıntılarını takip ediyor.
Toz Deterjan 9 KG 389 TL
Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL
Çamaşır Parfümü 275 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
16'lı Kağıt Havlu 219 TL
48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL
Islak Havlu 120'li 65 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL
Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL
Buzdolabı 32.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Zemin Süpürücü 5.990 TL
12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Şarjlı Vidalama 1.099 TL
Baston Şemsiye 289 TL
Çocuk Şemsiye 239 TL
Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL
Kadın Sweatshirt 499 TL
Erkek Sweatshirt 499 TL
Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL
Porselen Çukur Tabak 99,50 TL
Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL
Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 109 TL
Düdüklü Tencere 999 TL
Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL
Zencefilli İçecek 155 TL
Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL
Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL
Karabuğday Patlağı 60 TL
Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL
Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL
Telefon Tutucu 399 TL
Gaming Set 999 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti 17.990 TL
Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge 699 TL
Hot Wheels Polis İstasyonu Seti 1.299 TL
Barbie Alışveriş Yapıyor Oyun Seti 699 TL
Oyuncak 3D Kalem Yazıcı 999 TL
Kodlama Labirent Oyunu 419 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Dikey El Süpürgesi 1.299 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan 799 TL
Tost & Izgara Makinesi 2.299 TL
Süper Hızlı Su Dalgası Maşası 899 TL
Epilasyon Aleti 899 TL
Süt 4*1L 170 TL
Kara Maya Ayran 19,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL
Türk Kahvesi 59,50 TL
İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL
Kırık Ceviz 250g 142,50 TL