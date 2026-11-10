ABD enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç? 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi

Küresel ekonomi piyasalarında gözler ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine çevrildi. 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla açıklanması beklenen Ekim ayı TÜFE verileri öncesinde piyasa beklentileri açıklandı.
Küresel piyasaların seyrini belirleyecek 2026 Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları için geri sayım tamamlandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Ekim ayında TÜFE rakamları saat 16.30 itibarıyla açıklanacak.
Geçen yıl yaşanan federal hükümet veri düzenlemeleri ve baz etkileri nedeniyle resmi yıllık oran yayınlanamazken, bağımsız analistlerin alternatif modellerine göre yıllık tüketici enflasyonu beklentisi %3,9 seviyesinde hesaplanıyor.