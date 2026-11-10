Haberler Yaşam Haberleri ABD enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç? 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi
Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:12

ABD enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç? 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi

ABD enflasyon verisi piyasaların radarına girdi. Küresel piyasaların merakla beklediği 2026 Ekim ayı TÜFE verisi için beklentiler şekillendi. Ekonomist tahminleri aylık enflasyonun %0,3 artacağı yönünde. Fed faiz kararı öncesinde altın ve dolar yatırımcılarının odaklandığı ABD Ekim enflasyonu oranları ve piyasa beklentileri detaylandı.

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ABD enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç? 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi
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Küresel ekonomi piyasalarında gözler ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine çevrildi. 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla açıklanması beklenen Ekim ayı TÜFE verileri öncesinde piyasa beklentileri açıklandı.

ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Küresel piyasaların seyrini belirleyecek 2026 Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları için geri sayım tamamlandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Ekim ayında TÜFE rakamları saat 16.30 itibarıyla açıklanacak.

2026 EKİM AYI PİYASA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Açıklama öncesinde piyasa ekonomistlerinin ortak beklentisi aylık enflasyonun %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Çekirdek enflasyonda ise aylık bazda %0,2'lik bir artış öngörülmekte.

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Geçen yıl yaşanan federal hükümet veri düzenlemeleri ve baz etkileri nedeniyle resmi yıllık oran yayınlanamazken, bağımsız analistlerin alternatif modellerine göre yıllık tüketici enflasyonu beklentisi %3,9 seviyesinde hesaplanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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ABD enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç? 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi
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