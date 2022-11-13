Haberler Yaşam Haberleri ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 22:34 Son Güncelleme: 13.11.2022 22:34

ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

ABD Kuzey Carolina’da 1958’de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?

A- Ağaçtan düşmüş bir elmayı yedikleri için
B- Beyaz bir kız, yanaklarından öptüğü için (CEVAP)
C- Bir sokak köpeğini besledikleri için
D- Beyaz bir adama yol sordukları için


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ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?
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