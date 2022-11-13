Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemede cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkabilmişlerdir?
A- Ağaçtan düşmüş bir elmayı yedikleri için
B- Beyaz bir kız, yanaklarından öptüğü için (CEVAP)
C- Bir sokak köpeğini besledikleri için
D- Beyaz bir adama yol sordukları için