ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Fed'in 2026 yılı toplantı programına göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ekim ayı toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde yapacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.
Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltme kararı aldığı belirtildi.