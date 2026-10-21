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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:04

ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası Fed’in Ekim 2026 dönemine ilişkin faiz kararı, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Küresel piyasalarda yönü belirleyebilecek açıklama öncesinde yatırımcılar, altın ve döviz kurlarının yanı sıra borsa ve kripto para piyasalarındaki olası değişimleri yakından izliyor. Fed’ in faiz kararını duyuracağı tarih ve saat merak edilirken, toplantı takvimi de araştırılıyor.

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ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
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ABD Merkez Bankası Fed'in Ekim 2026 toplantısı yaklaşırken, alınacak faiz kararı ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Açıklanacak kararın altın ve döviz fiyatlarından borsaya, kripto para piyasalarından küresel yatırım hareketlerine kadar birçok alanda etkili olması bekleniyor. Piyasa takipçileri ise Fed'in ekim ayı faiz kararını açıklayacağı tarihi ve saati merak ediyor.

EKİM 2026 FED FAİZ TOPLANTISI HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

Fed'in 2026 yılı toplantı programına göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ekim ayı toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde yapacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın geri kalanında düzenlenecek resmi Fed toplantı tarihleri şu şekildedir:

Aralık: 8-9 Aralık 2026

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FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltme kararı aldığı belirtildi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
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