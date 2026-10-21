ABD Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası Fed'in Ekim 2026 toplantısı yaklaşırken, alınacak faiz kararı ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Açıklanacak kararın altın ve döviz fiyatlarından borsaya, kripto para piyasalarından küresel yatırım hareketlerine kadar birçok alanda etkili olması bekleniyor. Piyasa takipçileri ise Fed'in ekim ayı faiz kararını açıklayacağı tarihi ve saati merak ediyor.