ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

Bugün altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Piyasalar için kritik günün gelmesiyle beraber sabah saatleriyle beraber "ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Fed Başkanı Powell, son olarak faiz artışı için ABD'deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtmişti. Şimdi ise gözler bugün gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SON DAKİKA AÇIKLANDI
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e geriledi.
Eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin artış kaydetti. Beklentiler verinin 255 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel kaydedildi. Eylül ayında işsizlik yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Ağustos ayında işsizlik yüzde 3,7 seviyesindeydi.
Güçlü istihdam verileri sonrasında Fed'den faiz artışı beklentisi de yükseldi.
Veri öncesinde ABD faiz vadelilerinin yüzde 85,5 olarak fiyatladığı 2 Kasım'da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı olasılığı, istihdam verileri sonrasında yüzde 92 olarak fiyatlanmaya başladı.