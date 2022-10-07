Haberler Yaşam Haberleri ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 7.10.2022 15:47

ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

ABD tarım dışı istihdam verisi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bugün açıklanacak bu veri, özellikle altın yatırımcılarının gündeminde yerini alıyor. Piyasaların odaklandığı verinin açıklanmasından hemen önce gram altının 1021 TL civarında yukarı yönlü bir seyir izlediği görülüyor. Beklenen açıklama ise az önce geldi. Peki, Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu? İşte ABD tarım dışı istihdam verisine ilişkin tüm detaylar...

ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

Bugün altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Piyasalar için kritik günün gelmesiyle beraber sabah saatleriyle beraber "ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Fed Başkanı Powell, son olarak faiz artışı için ABD'deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtmişti. Şimdi ise gözler bugün gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...

Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, açıklandı mı? ABD’nin tarım dışı istihdam verisi son dakika açıklandı!

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SON DAKİKA AÇIKLANDI

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e geriledi.

Eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin artış kaydetti. Beklentiler verinin 255 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel kaydedildi. Eylül ayında işsizlik yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Ağustos ayında işsizlik yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Güçlü istihdam verileri sonrasında Fed'den faiz artışı beklentisi de yükseldi.

Veri öncesinde ABD faiz vadelilerinin yüzde 85,5 olarak fiyatladığı 2 Kasım'da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı olasılığı, istihdam verileri sonrasında yüzde 92 olarak fiyatlanmaya başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA