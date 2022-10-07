ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA açıklandı: Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

Bugün altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Piyasalar için kritik günün gelmesiyle beraber sabah saatleriyle beraber "ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Fed Başkanı Powell, son olarak faiz artışı için ABD'deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtmişti. Şimdi ise gözler bugün gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı, ne oldu? İşte tüm detaylar...