ABD’de yapay zekâyla arkadaşlığa yasak

ABD
'nin New York
eyaleti, çocukların sosyal gelişimini tehdit eden arkadaş canlısı yapay zekâ botlarını kısıtlamak için düğmeye bastı. Yapay zekâ botlarıyla kurulan sağlıksız bağlar ve yaşanan trafik olaylara dikkat çeken yetkililer, yeni yasa tasarısıyla 18 yaş altı çocukları korumayı hedefliyor. Tasarı kapsamında, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI
gibi şirketlerin yaş doğrulama sistemleri devreye girecek. Uzmanlar, algoritmaların çocukların zaaflarını öğrenerek onlara en yakın arkadaş rolü oynamasının duygusal manipülasyona kapı aralayabileceği konusunda uyarıyor.