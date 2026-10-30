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Giriş Tarihi: 30.10.2026

ABD’de yapay zekâyla arkadaşlığa yasak

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ABD’de yapay zekâyla arkadaşlığa yasak
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ABD'nin New York eyaleti, çocukların sosyal gelişimini tehdit eden arkadaş canlısı yapay zekâ botlarını kısıtlamak için düğmeye bastı. Yapay zekâ botlarıyla kurulan sağlıksız bağlar ve yaşanan trafik olaylara dikkat çeken yetkililer, yeni yasa tasarısıyla 18 yaş altı çocukları korumayı hedefliyor. Tasarı kapsamında, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI gibi şirketlerin yaş doğrulama sistemleri devreye girecek. Uzmanlar, algoritmaların çocukların zaaflarını öğrenerek onlara en yakın arkadaş rolü oynamasının duygusal manipülasyona kapı aralayabileceği konusunda uyarıyor.
#ABD #NEW YORK #OPENAI
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ABD’de yapay zekâyla arkadaşlığa yasak
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