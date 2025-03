ABD’de zulme uğrayan öğrenciye Türkiye'den davet: İbn Haldun Üniversitesi; “Eğitim desteği vermeye hazırız”

ABD'de Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, üniversite yönetiminin İsrail'in Filistinlilerle ilgili yaklaşımını eleştirdiği için gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyürken, Öztürk'e eğitim daveti kendi ülkesinden geldi. İbn Haldun Üniversitesi, gayriinsanî bir şekilde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün hedef gösterilmesini ve gözaltına alınmasını kınadı.

"RÜMEYSA'YA EĞİTİM DESTEĞİNE HAZIRIZ"

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi olarak ABD'de eğitim gören Rümeysa Öztürk'ün, üniversite yönetiminin İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına ilişkin yaklaşımını eleştiren bir yazısı dolayısıyla, soykırım destekçisi gruplarca hedef alınmasını ve ardından dün ABD'li yetkililerce gayrıinsani bir şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Rümeysa Öztürk'ün haklarının korunmasına dönük çalışmalar yapıldığı bilgisi ve gereken her türlü desteğin sağlanacağı inancıyla, kendisine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz. Batı'nın Gazze'de yaşanan soykırıma ve İsrail'in Filistin'de on yıllardır uyguladığı zulme karşı insanlık ve medeniyet dışı tavrı, ABD'de Rümeysa Öztürk'e yaşatılanlarla bir kez daha tescillenmiştir. Bu vesileyle, İbn Haldun Üniversitesi olarak, Batı'da sırf Filistin'i destekledikleri ve soykırıma karşı durdukları için eğitim gördükleri üniversitelerden atılan ve hatta sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan tüm akademisyen ve üniversite öğrencilerinin duygularını paylaştığımızı, kendilerine istihdam ve eğitim-öğretim imkânı da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz"