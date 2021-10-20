’Köpeğin sürtündü abdestim bozuldu’ diyerek bir kişiyi öldürdü! Acılı baba isyan etti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bir lokantada Mehmet Yüksel'in öldürülmesinin ardından babası Tacettin Yüksel, isyan etti.



Mehmet Yüksel

Korkunç cinayetin ardından Ankara'da oturan baba Tacettin Yüksel oğlunu cenazesini almak için Antalya Bölge Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Oğlunun hayatının baharında cinayete kurban gitmesine isyan etti.



Tacettin Yüksel

Turistik bir beldede yüzlerce insanın içinde göğsünden 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirten acılı baba, "Ben onu saçının teline zarar gelmesini istemezken bilmediğim bir ülkeden eli silahlı kişiler gelip, 'Köpeğin bana sürtündü, abdestimi bozdu' diyerek oğlumu öldürüp arkadaşını da ağır yaralıyorlar." dedi.



Metehan Gözükara

ELBİSTAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Mehmet Yüksel'in cenazesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü. Burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



Mehmet Yüksel

Anne Yeter Temiz ise oğlunu katledenlerin bulunmasın isteyerek, "Yüzüne bakmaya kıyamadığım dağ gibi evladımı öldürdüler. Bulun bunların katilini. En ağır cezayı alsınlar." şeklinde konuştu.

MERMİ NARA SAPLANMIŞTI

Mahmutlar Barboros Caddesi üzerinde bulunan saat kulesi yanındaki bir resteuranda oturan Çeçen olduğu iddia edilen 3 kişi motorla yanlarına gelen 3 kişiyi silahla ateş etti. Mehmet Yüksel hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.



Metehan Gözükara

Arkadaşı Metehan Gözükara ise ağır yaralı olarak hastaneye yatırıldı. Cinayet sırasında restaurant bünyesinde bulunan meyve sıkma standındaki mermilerden birinin nara saplandığı da tespit edilmişti.

BAŞINA TEKME İLE EZMİŞLER

Baba Tacettin Yüksel öldürülen oğlu Mehmet Yüsel'in silahla vurulduktan sonra başının da tekme ile ezildiğini söyledi.

Oğlunun cenazesini toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götüren acılı baba, "Bu adamlar mafya. Gelip turistlik bir yerde cinayet işliyorlar. Bu yetmezmiş gibi kurşunları bitince oğlumun başını 3 kişi tekme ile eziyorlar. Bu nasıl bir canilik. Vurulmuş insanın başında tekme ile tepiniyorlar" diyerek yaşananlara isyan etti.

Babanın ağlaması etrafındaki herkesi ağlattı.