Tatile gelen ABD’li çocuk ölümden döndü: Su yerine asit içti!

''SU ŞİŞESİ OLMASI SEBEBİYLE ÇOCUĞUN SU SANMASI KAÇILMAZDIR''

Dilekçede, "İnsan sağlığını ölümcül olarak etkileyebilecek olan içi asit [sodyum hidroksit bazdır] dolu olan bu sıvıyı çalışma sırasında da özellikle çocuğun bulunduğu sırada çocuğun erişebileceği yerde bırakmamalı ve kapağını kapalı olarak muhafaza etmelidir. Olay akışında otel odasında zaten 3 adet su şişesinin olduğu ve dolayısıyla görevlilerin getirdiği 4. şişenin de su şişesi olması sebebiyle çocuğun su sanması kaçınılmazdır. Burada çocuk olmayan bir yetişkin tarafından da su sanılması kuvvetle muhtemeldir. Birkaç saniye içerisinde ani gelişen bir durum olduğundan işin mahiyetini bilen kişiler tarafından önlem alınması gerekliliği konusunda şüpheye yer yoktur" dendi.

AİLEYİ HEDEF GÖSTERDİ

Otelde, elektrik ve tesisat işlerinden sorumlu teknik servis ayrıca ofis koordinatörü olarak çalıştığını belirten şüpheli Kerem A. ifadesinde, "Odaya girdiğimizde ikisi çocuk ikisi anne ve baba olmak üzere 4 kişi bulunuyordu. Odanın içerisinde lavabonun altında bulunan gideri söküp temizlemek için odadan çıktık ve temizlikçilerin lavabosuna gittik, orada gideri yıkadığımız esnada ebeveynin bağırdığını duydum ve yanlarına gittiğimde çocuklardan birinin yanımızda lavabo açmak için getirdiğimiz pet şişe içerisindeki lavabo temizleme sıvısını içtiğini öğrendim. Ben bu sıvıyı otel odasındaki lavabonun hemen yanına çalışma alanımızın içerisinde bulunan müsait bir yere koymuştum, ayrıca ebeveynler yanımızda ve çocukları ile ilgileniyorlardı bu olayda sadece benim kusurum yoktur, bizim bu otel odasında işimiz bitmemişti. Ebeveynlerin yanımızda getirmiş olduğumuz sıvının çocuklarına zarar verebilecek bir şey olduğunu bilmeleri, düşünmeleri ve buna göre çocuklarına göz kulak olmaları da gerekiyordu, ayrıca ben odaya girdiğimde ebeveynler yanımda getirmiş olduğum pet şişe içerisindeki sıvıyı hem elimde hem de lavabo kısmına koyduğumda gördüler, Ben böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi.

SAVCI ''AİLE KUSURLU'' DEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturmada anne ve babanın kusuru ve yükümlülüğü olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Sulh Hukuk Hakimliğine yapılan itirazda olayda sorumluların kusurunun belirlenmeden takipsizlik kararı verilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, bilirkişi raporu alınması istendi. Yeniden başlatılan soruşturmada savcılık dosyayı bilirkişiye gönderdi.

TEKNİK PERSONEL TALİ KUSURLU

Bilirkişiler şüpheli Kerem A.'yı tali kusurlu bularak raporda, "Çalışması sırasında kullandığı kimyasal maddeyi otel odasında konaklayan mağdur çocuğu da göz önünde bulundurarak başı boş bırakmaması, mağdurun, kimyasal maddeyi doldurduğu su şişesi ile odada bulunabilecek bir su şişesi, benzer nitelikte ve renk olduğundan karıştırıp içebileceğini hesap etmesi, inisiyatif almaması, şişeyi etiketli olarak teslim alarak çalışmasında kullanması, çalışması sırada iş güvenliği kurallarına riayet etmesi, iş güvenliği usul ve esaslarına uygun davranması gerekirdi" dedi.

OTEL MÜDÜRÜ ASLİ KUSURLU

Otel müdürünün asli kusurlu bulan bilirkişiler, "Otel müdürü, sorumlu olduğu çalışmalarda tam bir emniyetli çalışma düzeni oluşturamadığı, denetim-gözetim eksikliğinin olduğu, iş güvenliğini personelinin inisiyatiflerine bıraktığı anlaşılmaktadır" dedi. Raporda mağdur çocuğun ebeveynlerinin, uygun şekilde etiketlenmemiş ve normal su şişeleriyle aynı renkte ve şekilde olan kapta (önceden su için kullanılan pet şişe) muhafaza edilen kimyasal maddeyi odalarında fark etmeleri mümkün olmadığından olayda kusurlu olmadıkları belirtildi.