ABD’li ella Maria’ya Türk usulü düğün

ABD'li Ella Maria, Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Türk düğünüyle dünya evine girdi. Bozyazı İlçesinde spor eğitmenliği yapan Faruk Emre Başaran, 3 yıl önce dil eğitimi için gittiği Amerika'da ,eğitim sırasında ABD'li Ella Marie ile tanıştı.

Ailelerin tanışması için Türkiye'ye gelen çift, Bozyazı'da Türk geleneklerine uygun düğün yapmaya karar verdi. Çift için Bozyazı Öğretmen Evinde düğün töreni düzenlendi. Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde gelin Ella Marie, siyah gelinliğiyle dikkat çekti. Gelin ve damat düğünde konuklarla bol bol oynarken, Ella Marie'nin ebeveynleri Cheryl & Schmitt ve Charles Harris Plat da düğünde hazır bulundu.

Ailelerin tanışması için Bozyazı ilçesinde düğün yaptıklarını belirten damat Faruk Emre Başaran, Yaşamlarını sürdürecekleri ABD'de de düğün yapacaklarını söyledi.